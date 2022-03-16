«Барса» отказалась от Невеша, так как «Вулвс» хотят за него 50 млн евро. Хави видел в нем замену Бускетсу

отказалась от идеи о покупке Рубена Невеша.

Каталонский клуб рассматривал вариант с приглашением 25-летнего хавбека . Главный тренер сине-гранатовых видел в португальце замену .

Однако, как пишет As, каталонцы отказались от возможного подписания Невеша следующим летом, так как «Вулвс» оценили его в 50 млн евро. «Барса» ни при каких обстоятельствах не готова столько платить.

Сделка возможна только при обмене игроками, однако, учитывая тот факт, что между «Барселоной» и «Вулверхэмптоном» уже есть такая сделка с участием и Франсишку Тринкау, еще один такой трансфер вряд ли возможен.

В этом сезоне опорник провел 30 матчей за «Вулвс» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.