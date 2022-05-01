«МЮ» может купить 4-5 игроков летом. Тен Хаг не просил сохранить Погба, Лингарда, Мату и Кавани (Daily Mail)

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Эрик тен Хаг уже готовится к работе с «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, тренер сосредоточен на работе с «Аяксом», но на выходных регулярно общается со спортивным директором клуба Джоном Мерто, а также с Дарреном Флетчером. Как ожидается, летом экс-игрок «МЮ» станет играть более ощутимую роль в трансферной политике клуба.

У тен Хага будет ключевая роль при принятии решений о новых контрактах игроков, которые могут стать свободными агентами летом. Пока 52-летний специалист не давал понять, что хочет видеть в составе Поля Погба, Джесси Лингарда, Хуана Мату и Эдинсона Кавани.

Напротив, есть мнение, что уход этих футболистов позволит «Манчестер Юнайтед» сделать 4-5 трансферов.

В клуб после аренд вернутся Андреас Перейра, Антони Марсьяль и Джеймс Гарнер.

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