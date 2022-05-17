«Ливерпулю» и «МЮ» интересен Антони. «Аякс» может продать вингера в ближайшие недели

Вингер «Аякса» Антони интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».

По данным UOL, бразилец намерен покинуть «Аякс» – со следующего сезона он хочет играть в .

В Англии в услугах Антони заинтересованы по меньшей мере три клуба. Это «Ливерпуль», и «Ньюкасл», который в данный момент не способен конкурировать с первыми двумя клубами. Официальных предложений «Аякс» пока не получал.

У «Манчестер Юнайтед» есть небольшое преимущество перед в борьбе за Антони – клуб только что назначил Эрика тен Хага, с которым игрок два сезона работал в .

«Ливерпуль» с одобрения тренера Юргена Клоппа следит за Антони еще со времен его выступлений за «Сан-Паулу». До того, как выбрать наилучшую стратегию ведения переговоров с вингером, «Ливерпуль» хочет понять, каким будет будущее , который выступает на той же позиции.

«Аякс» не исключает, что Антони будет продан в ближайшие недели. Сообщалось, что сделка может обойтись в 50-60 млн евро.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 передач. Его полную статистику можно изучить здесь.

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