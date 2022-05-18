Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» центрального защитника «Аякса» Лисандро. Ему нравится и Тимбер

интересен защитник .

По данным The Telegraph, новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг включил 24-летнего центрального защитника в список игроков, которых хотел бы видеть в клубе. Отмечается, что в «Аяксе» тен Хаг строил оборону, основываясь на скоростных защитниках. Мартинеса считают идеальным футболистом для тактики тен Хага. Ожидается, что «Аякс» запросит за аргентинца минимум 30 млн евро.

Еще один центральный защитник «Аякса», большим поклонником которого является тен Хаг, – это 20-летний .

В идеале 52-летний специалист хотел бы, чтобы «МЮ» подписал скоростного центрального защитника. В списке приоритетов также значатся два полузащитника, в частности, игрок, действующий на позиции шестерки и умеющий выстраивать атаки. На эту позицию «МЮ» рассматривает Френки де Йонга из «Барселоны».

Еще тен Хаг хотел бы, чтобы «МЮ» подписал нападающего, но этот трансфер будет зависеть от бюджета клуба, который не попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. Очевидным вариантом для «МЮ» на эту позицию кажется Дарвин Нуньес из «Бенфики».

Статистику Мартинеса можно изучить здесь, а показатели Тимбера – тут.

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