Салах о награде лучшему игроку от PFA: «Особенно приятно. Но прежде всего я хотел выиграть АПЛ и ЛЧ»

высказался о награде лучшему игроку сезона АПЛ по версии PFA.

«Всегда приятно выигрывать трофеи – и индивидуальные, и командные. Этот имеет особое значение. Я очень счастлив и горжусь этим.

Его особенно приятно выиграть, ведь победитель определяется голосованием игроков. Когда я начинаю думать об этом, то понимаю, что, конечно, прежде всего хотел выиграть АПЛ и . Но индивидуальный приз показывает, что ты хорошо поработал. Это показывает, для чего ты работал. Это показывают не только индивидуальные награды, но и командные трофеи. Команда, конечно, всегда стоит на первом месте.

Но победа в голосовании журналистов, победа в голосовании игроков – это показывает, что сезон был очень хорошим», – сказал вингер .

В минувшем сезоне 29-летний футболист забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Салах – лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA, Фоден – лучший молодой игрок