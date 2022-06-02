Салах про ЛЧ: «Не могу выразить, как сильно мы желали вернуть трофей в Ливерпуль. Хочется, чтобы следующий сезон начался завтра»

Мо Салах поделился разочарованием после поражения в финале .

Английский клуб уступил (0:1) в финале турнира.

«Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль. Но все-таки нам это не удалось.

Я не могу в достаточной мере отблагодарить болельщиков за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра», – написал Салах.

Мохамед Салах: «Отказался бы от всех личных наград ради возможности переиграть финал ЛЧ, но футбол так не работает»