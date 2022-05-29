Анри о Салахе: «Обыграй «Реал», а потом говори: «Это была месть». Если ты разговариваешь перед финалом, то обязан выиграть его»

раскритиковал после поражения «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

Перед матчем вингер «Ливерпуля» неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов-2017/18.

«Мы уже так много раз говорили об этом: дело здесь в том, чтобы мяч оказался в сетке. У был один удар в створ, и он стал голевым. У «Ливерпуля» ударов было много, но они столкнулись с .

Помните, что я сказал после полуфинала? Люди не дают ему того признания, что он заслуживает. Это один из лучших вратарей мира, он лучше Эдерсона. И в финале Куртуа показал это.

Я всегда говорю: «Не нужно разговаривать перед финалом». Обыграй «Реал», а потом говори: «Это была месть». Если ты разговариваешь перед финалом, то обязан выиграть его», – заявил экс-игрок сборной Франции.

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