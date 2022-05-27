Адриан о финале ЛЧ с «Реалом»: «У «Ливерпуля» огромная жажда мести. Салах ждет с нетерпением»

Вратарь Адриан Кастильо признал, что «Ливерпуль» хочет взять у реванш.

В 2018 году «Ливерпуль» проиграл мадридскому клубу в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. , получивший травму в той игре, неоднократно говорил о желании взять реванш у «Реала», а вот Садьо Мане сказал, что не считает предстоящий финал возможностью отомстить.

– Салах сказал, что хочет сыграть с «Реалом» и победить. Есть ли в «Ливерпуле» жажда мести?

– У «Ливерпуля» огромная жажда мести. Я перешел сюда сразу после финала в Киеве, но это желание заметно, прежде всего, из-за обстоятельств того матча. Мо ушел с поля из-за травмы, теперь он с нетерпением ждет финала. У него был дискомфорт, но он позаботился о себе.

К этой игре Салах подходит более подготовленным, чем когда-либо, сейчас у него чудесный момент, – сказал голкипер .

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