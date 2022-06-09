Юрий Семин: «Петербург – хорошее место для Суперкубка. Если «Спартак» проигнорирует матч, это будет недостойно»

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Юрий Семин высказался о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге. 

«Санкт-Петербург – хорошее место для поведения финала Суперкубка. Жители города ждали футбольного праздника в лице финала Лиги чемпионов, но не сложилось.

Финал Суперкубка станет хорошей альтернативой. Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг места проведения финала. «Зенит» же играл несколько финалов в Москве, все было нормально.

Если «Спартак» проигнорирует этот матч, это будет как минимум недостойно по отношению к своим же болельщикам», – сказал бывший тренер «Локомотива». 

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