Юрий Семин: «Петербург – хорошее место для Суперкубка. Если «Спартак» проигнорирует матч, это будет недостойно»

высказался о проведении матча за в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербург – хорошее место для поведения финала Суперкубка. Жители города ждали футбольного праздника в лице финала Лиги чемпионов, но не сложилось.

Финал Суперкубка станет хорошей альтернативой. Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг места проведения финала. же играл несколько финалов в Москве, все было нормально.

Если проигнорирует этот матч, это будет как минимум недостойно по отношению к своим же болельщикам», – сказал бывший тренер «Локомотива».