Игнатов о Суперкубке: «Было бы лучше провести матч в «Лужниках». Готов сыграть и в Питере»

высказался о месте проведения Суперкубка России.

Ранее появилась информация, что игра между и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

– в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там.

– Будет несправедливо по отношению к , если матч будет в Питере?

– Без разницы. Двухматчевый формат? Честно, слышу от этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться.

– «Спартак» может бойкотировать матч?

– Наше дело – играть в футбол. Готов сыграть и в Питере, – сказал полузащитник красно-белых.

Пламя вокруг Суперкубка «Зенит» – «Спартак» в Питере: придется переносить концерт «Руки Вверх!», москвичи против «подковерных игр»