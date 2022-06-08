Игнатов о Суперкубке: «Было бы лучше провести матч в «Лужниках». Готов сыграть и в Питере»

Теги Спартак Зенит Лужники премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Игнатов высказался о месте проведения Суперкубка России.

Ранее появилась информация, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

Суперкубок в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там.

– Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если матч будет в Питере?

– Без разницы. Двухматчевый формат? Честно, слышу от этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться.

 – «Спартак» может бойкотировать матч?

– Наше дело – играть в футбол. Готов сыграть и в Питере, – сказал полузащитник красно-белых. 

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