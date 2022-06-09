Орлов о Суперкубке в Петербурге: «Спартак» и «Зенит» должны получить одинаковую квоту билетов от РФС»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об Олимп Суперкубке России-2022.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком», вероятно, пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

— Как мне кажется, по двум параметрам — экономике и безопасности — хорошим вариантом становится «Газпром Арена». Не надо забывать, что именно на ней должен был проходить финал Лиги чемпионов, но игру перенесли в Париж. То есть стадион в Санкт-Петербурге отвечает всем самым высоким стандартам УЕФА.

— Но это — дом для ...

— Так вот в таком случае РФС должен на один матч взять арену в аренду. Создать паритетные условия для болельщиков обоих клубов. То есть каждый получит, предположим, по 20-25 тысяч билетов для своей аудитории.

— А остальные?

— Продавать через сайт РФС! И никак иначе. Желающих летом приехать в Санкт-Петербург будет очень много. Считаю, так наш футбольный союз сможет создать равные условия.

— Но есть же еще Нижний Новгород, Казань.

— Они не могут сравниться с . Во-первых, вместимость трибун там меньше, а во-вторых, очень актуален и открыт вопрос безопасности.

— «Открытие Банк Арена»?

— Но «Газпром Арена» вмещает больше зрителей — чисто экономический фактор. РФС сможет заработать. Но повторю: и «Зенит» должны получить от футбольного союза одинаковую квоту билетов, – сказал Орлов.

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