«Челси» готов выслушать предложения по Вернеру и Зиешу, Пулишич тоже может уйти. Переговоры по Лукаку с «Интером» идут

готов расстаться с несколькими игроками атаки летом.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб, который уже ведет переговоры с по , готов выслушать предложения по нападающему и полузащитнику . Вингер Кристиан Пулишич тоже может уйти из «Челси» летом.

Сообщалось, что летом «синие» хотят усилить атаку вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Также клубу интересны Усман Дембеле («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Роберт Левандовски («Бавария») и Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).