«Интер» может арендовать Лукаку у «Челси» на 2 года. Ромелу постоянно звонит миланцам и готов отказаться от трети зарплаты

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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стремится вернуться в «Интер».

По информации Corriere della Sera, с конца прошлого года бельгиец постоянно звонит своим бывшим партнерам, тренерам, а также руководству миланского клуба. Он готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты, чтобы снова играть в Италии.

Трансфер Лукаку возможен в форме двухгодичной аренды, но пока представители «нерадзурри» не собираются делать никаких формальных шагов.

Отмечается, что 29-летний игрок готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси», и намерен отвергать любые предложения от всех клубов, кроме «Интера».

Подробно со статистикой выступлений Лукаку можно ознакомиться здесь.

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