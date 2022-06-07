Боэли отпустит Лукаку в «Интер», если предложение устроит «Челси». Новый владелец «синих» обсудит это с Тухелем

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Будущее форварда «Челси» Ромелу Лукаку может определиться на этой неделе.

Новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли в среду или четверг встретится с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Они обсудят в числе прочего и желание бельгийского нападающего покинуть «Челси» и вернуться в «Интер».

Год назад «синие» приобрели Лукаку за 97,5 млн фунтов, однако игрок провел неудачный сезон и теперь хочет сменить команду.

«Интер» не может себе позволить полноценный трансфер нападающего и намерен согласовать его аренду.

Боэли отпустит Лукаку в «Интер», если «Челси» устроят финансовые условия сделки, сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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