«Челси» готов отпустить Лукаку в «Интер». Клубам предстоит договориться о стоимости аренды

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Ромелу Лукаку может перейти в «Интер» из «Челси».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб готов отдать 29-летнего форварда в аренду. Однако «Челси» и «Интеру» еще предстоит согласовать стоимость аренды.

В следующем сезоне амортизация трансфера Лукаку в «Челси» составит 25 млн евро. Вероятно, сумму, близкую к этой, и захочет получить лондонский клуб.

Сообщалось, что бельгиец готов отказаться от трети зарплаты ради возвращения в «Интер». Год назад он был куплен «Челси» у «Интера» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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