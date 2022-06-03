«Челси» потребует 20 млн фунтов за год аренды Лукаку. Он хочет вернуться в «Интер»

хочет вернуться в «Интер» в межсезонье.

29-летний нападающий намерен добиться трансфера. The Telegraph со ссылкой на источники в обоих клубах пишет, что бельгиец не планирует оставаться в после неудачного сезона.

Ожидается, что если переход все же будет согласован, изначально это будет аренда с правом выкупа.

Ранее появилась информация, что юрист Лукаку в конце мая обсуждал с руководством возможное возвращение игрока.

Год назад «Челси» заплатил за нападающего 97,5 млн фунтов (105 млн евро).

Лондонцы отпустят форварда, если получат приемлемое предложение – порядка 20 млн фунтов за аренду на год. Самому Лукаку придется пойти на понижение зарплаты.