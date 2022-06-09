«Ливерпуль» уверен, что «Бавария» заплатит за Мане более 45 млн евро. Эти деньги потратят на Нуньеса

ожидает, что заплатит за более 40 млн фунтов.

По данным The Telegraph, английский клуб полагает, что вингер, контракт которого с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года, стоит более 40 млн фунтов (около 45 млн евро). Руководство мерсисайдцев убеждено, что «Бавария» выполнит выдвинутые требования.

Вырученные от продажи Мане средства «Ливерпуль» планирует направить на покупку форварда «Бенфики» . Как только трансфер Садьо в «Баварию» будет оформлен, английский клуб сделает предложение по 22-летнему нападающему.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил два предложения «Баварии» по Мане. Мюнхенский клуб давал за вингера 35 млн евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в ЛЧ.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.