Нуньес хочет перейти в «Ливерпуль». Форвард «Бенфики» – главная цель мерсисайдцев на лето

«Ливерпуль» работает над переходом форварда Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
Sky Sports пишет, что уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. Пока английский клуб не делал предложений по 22-летнему футболисту, которого «Бенфика» оценивает в 100 млн евро (85,5 млн фунтов).
«Ливерпуль» не готов участвовать в аукционе за Нуньеса и не собирается переплачивать за него.
Как отмечается, Дарвин хочет перейти в «Ливерпуль».
В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против «Ливерпуля» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.