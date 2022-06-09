Нуньес хочет перейти в «Ливерпуль». Форвард «Бенфики» – главная цель мерсисайдцев на лето

«Ливерпуль» работает над переходом форварда из «Бенфики».

Sky Sports пишет, что уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. Пока английский клуб не делал предложений по 22-летнему футболисту, которого оценивает в 100 млн евро (85,5 млн фунтов).

«Ливерпуль» не готов участвовать в аукционе за Нуньеса и не собирается переплачивать за него.

Как отмечается, Дарвин хочет перейти в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.