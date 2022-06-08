«Бавария» попросила Мане сохранять терпение, так как переговоры с «Ливерпулем» будут сложными. Садьо хочет только в мюнхенский клуб

«Бавария» ожидает, что переговоры с по будут тяжелыми.

Мюнхенский клуб попросил вингера сохранять терпение, так как переговоры с «Ливерпулем» будут сложными. Мане рассматривает лишь один вариант продолжения карьеры, и это , сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич регулярно контактирует с «Ливерпулем» и агентом игрока. Возможно, на этой неделе между ними состоится личная встреча.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил второе предложение «Баварии» по Мане. Мюнхенский клуб предложил около 35 млн евро – в эту сумму, в частности, включены бонусы за три подряд победы «Баварии» в Лиге чемпионов и три «Золотых мяча» Мане в составе немецкого клуба.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.

Ого, сенегальцы просят Мане уйти из «Ливерпуля». Садьо согласился, а потом назвал это шуткой