«Ливерпуль» уверен, что выиграет борьбу за Нуньеса у «МЮ». Клуб готов заплатить более 75 млн фунтов

«Ливерпуль» работает над трансфером форварда «Бенфики» .

По данным Goal.com, мерсисайдский клуб все сильнее уверен в успешном осуществлении сделки. «Ливерпуль» готов заплатить за уругвайца более рекордных для себя 75 млн фунтов (за эту сумму клуб приобрел защитника Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» в 2017 году).

тоже хочет подписать Нуньеса, но «Ливерпуль» уверен, что выиграет конкуренцию.

Хоть «Ливерпуль» и отклонил два предложения «Баварии» по Садьо Мане, в английском клубе считают, что этим летом вингер перейдет в состав чемпиона Германии.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов предложить 80 млн евро и бонусы за Нуньеса.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.