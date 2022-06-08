«Ливерпуль» снизил запросы по Мане и просит у «Баварии» 45 млн евро вместо 50. Клопп дал согласие на трансфер

«Ливерпуль» снизил запросы по цене трансфера вингера .

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил второе предложение «Баварии» по сенегальцу. Мюнхенский клуб предложил около 35 млн евро – в эту сумму, в частности, были включены бонусы за три подряд победы «Баварии» в Лиге чемпионов и три «Золотых мяча» Мане в составе немецкого клуба.

Несмотря на отказ, позиции сторон становятся ближе, а переговоры – более конкретными. В частности, мерсисайдцы, изначально просившие 50 млн евро, теперь согласны на 45 млн, сообщает Bild.

Сам Мане также хочет перейти в «Баварию» и уже попросил «Ливерпуль» о трансфере. Главный тренер «красных» уже дал принципиальное согласие на уход 30-летнего футболиста.

Ого, сенегальцы просят Мане уйти из «Ливерпуля». Садьо согласился, а потом назвал это шуткой