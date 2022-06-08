«Ливерпуль» снизил запросы по Мане и просит у «Баварии» 45 млн евро вместо 50. Клопп дал согласие на трансфер

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Садьо Мане Футбол

«Ливерпуль» снизил запросы по цене трансфера вингера Садьо Мане.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил второе предложение «Баварии» по сенегальцу. Мюнхенский клуб предложил около 35 млн евро – в эту сумму, в частности, были включены бонусы за три подряд победы «Баварии» в Лиге чемпионов и три «Золотых мяча» Мане в составе немецкого клуба.

Несмотря на отказ, позиции сторон становятся ближе, а переговоры – более конкретными. В частности, мерсисайдцы, изначально просившие 50 млн евро, теперь согласны на 45 млн, сообщает Bild.

Сам Мане также хочет перейти в «Баварию» и уже попросил «Ливерпуль» о трансфере. Главный тренер «красных» Юрген Клопп уже дал принципиальное согласие на уход 30-летнего футболиста.

Ого, сенегальцы просят Мане уйти из «Ливерпуля». Садьо согласился, а потом назвал это шуткой

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