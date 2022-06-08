«Спартак» может отказаться от участия в Суперкубке, если матч пройдет в Петербурге (Metaratings)

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Зарема Салихова Футбол

«Спартак» может отказаться от участия в Суперкубке России.

Ранее появилась информация, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

Как утверждает Metaratings, красно-белые могут проигнорировать матч, если он состоится в Санкт-Петербурге. При таком сценарии футболисты московского клуба с большой вероятностью не полетят в Петербург.

Даже если матч в Санкт-Петербурге состоится, владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова гарантированно не будут присутствовать на встрече.

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