Вратарь «Уфы» считает, что «Факел» должен играть в РПЛ.

– Говорят, что у «Факела», возможно, будут проблемы с лицензированием. Если это случится, кто должен его заменить?

– Я не знаю, как там все распределяется. Решать РФС. Согласен, что должен быть спортивный принцип. Если «Факел» вышел – он и должен играть в РПЛ. Может быть, там какие-то уступки сделают по поводу стадиона. Спорт – он для того и спорт, что есть победитель, а есть проигравший.

Плюс Воронеж – это соседний город с моим родным Белгородом. Там очень любят футбол. Там даже на вторую лигу приходило по 18 тысяч. Для Воронежа это будет круто, – сказал Беленов.

Ранее стало известно, что «Уфа» займет место «Факела» в РПЛ, если недостатки стадиона в Воронеже не исправят до начала сезона.

У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить