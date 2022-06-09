Вратарь «Уфы» Александр Беленов считает, что «Факел» должен играть в РПЛ.
– Говорят, что у «Факела», возможно, будут проблемы с лицензированием. Если это случится, кто должен его заменить?
– Я не знаю, как там все распределяется. Решать РФС. Согласен, что должен быть спортивный принцип. Если «Факел» вышел – он и должен играть в РПЛ. Может быть, там какие-то уступки сделают по поводу стадиона. Спорт – он для того и спорт, что есть победитель, а есть проигравший.
Плюс Воронеж – это соседний город с моим родным Белгородом. Там очень любят футбол. Там даже на вторую лигу приходило по 18 тысяч. Для Воронежа это будет круто, – сказал Беленов.
Ранее стало известно, что «Уфа» займет место «Факела» в РПЛ, если недостатки стадиона в Воронеже не исправят до начала сезона.
У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить