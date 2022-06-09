Беленов об отеке из-за травм после подката Набиуллина: «Ставили пиявок. Кровь из меня сутки вытекала»

рассказал о своих травмах после подката .

Сообщалось, что вратарь «Уфы» вернется в строй к началу августа.

– Набиуллин после матча с «Химками» извинился?

— Да. Зашел, извинился, пожали руки, назад уже ничего не вернешь. Зла на него не держу, теперь лечусь.

— Тогда ты его не очень простил.

— Я не понял, зачем он так агрессивно шел. Тем более вратарь, как говорят, фигура обособленная. В мяч он не сыграл, и получилось, что неудачно попал: колено левое — голеностоп — колено правое.

Отправлял фото во все точки мира. В Испании один доктор сказал, что я под поезд попал. Неприятная картина. Но это часть профессии.

Многие думают, говорят и пишут, что футболисты не отрабатывают свой хлеб, получают деньги ни за что. Просто они должны понимать, что в любой момент может оборваться карьера: ты получишь не просто травмы, а увечья.

— Хотелось ударить Набиуллина за тот фол?

— Ну, наверное, по горячим следам — да (смеется). А потом — нет. Это уже произошло и назад ничего не вернешь. Нужно дальше с этим жить, лечиться, восстанавливаться и играть.

— Ты приехал в шортах, я заметил шесть дырочек.

— Да, шесть дырочек — на колене на внутренней части и на голеностопе. Это делалось, чтобы убрать лишнюю кровь, ушел отек. Ставили пиявок. Кровь из меня, наверное, сутки вытекала. Я ноги в детские пеленки заворачивал, но что-то протекло.

— После матча с «Химками» появилась фотография, где у тебя на глазах слезы.

— мысль тогда — что не смогу подняться, никогда не смогу сыграть. Боль, шок. Шишка на колене надулась за 20 секунд. Попытался встать на другую ногу — тоже не смог. Сначала даже не мог ответить, что и где болит. И слезы эти… наверное, это были слезы потери.

— Вариант лечения без операции появился изначально?

— Если возможно обойтись без операции, надо пробовать. Операция — это все равно вмешательство, гематомы, отеки. Слава богу, что она не потребовалась, что все можно было делать консервативно, – сказал Беленов.