поддержал идею с 18 командами в чемпионате России.

– Про 18 команд в РПЛ. Газизов сказал, что, даже если бы «Уфа» закончила чемпионат на первом месте, он все равно поднимал бы вопрос о расширении лиги. На твой взгляд, это нужно?

– Думаю, да. Футбол – это не только Москва. Сейчас у нас шесть московских команд. Футбол должен быть в регионах – люди должны приходить и получать удовольствие. Дети должны смотреть на хороших футболистов.

У нас есть стадионы после чемпионата мира. У нас есть интересные команды, например, «Алания» ярко выделялась и далеко прошла в Кубке России. Почему нет? Тем более с учетом того, какая сейчас ситуация, – больше бы играли. Для всех это было бы плюсом, – сказал вратарь «Уфы».

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