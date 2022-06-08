Гендиректор «Динамо» об отстранении клубов: «Официально футбол, как и весь спорт, вне политики, но перспектива участия в еврокубках стремится к нулю»

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Генеральный директор «Динамо» высказался об отстранении российских клубов от международных турниров. 

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS.

– У вас, как арбитра CAS в недавнем прошлом, есть надежда на положительный исход по иску против УЕФА? Зачем клубы его подали, если шансов мало?

– Официально футбол, как и весь спорт, находится вне политики. Было принято определенное решение об отстранении российских клубов, никак не связанное с их действиями.

Поэтому мы защищаем свои интересы, хотели бы добиться справедливого, законного вердикта и вместе с другими клубами РПЛ решили обратиться в CAS.

С учетом того, что сейчас уже начало июня, а допуск осуществляется до старта соревнований, то перспектива участия российских клубов в еврокубках объективно стремится к нулю.

Но это не означает, что мы прекратим действовать в рамках этого судебного иска, потому что есть еще и компенсационные требования, – сказал Павел Пивоваров.

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