Гендиректор «Динамо» об отстранении клубов: «Официально футбол, как и весь спорт, вне политики, но перспектива участия в еврокубках стремится к нулю»

Генеральный директор высказался об отстранении российских клубов от международных турниров.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в .

– У вас, как арбитра CAS в недавнем прошлом, есть надежда на положительный исход по иску против УЕФА? Зачем клубы его подали, если шансов мало?

– Официально футбол, как и весь спорт, находится вне политики. Было принято определенное решение об отстранении российских клубов, никак не связанное с их действиями.

Поэтому мы защищаем свои интересы, хотели бы добиться справедливого, законного вердикта и вместе с другими клубами решили обратиться в CAS.

С учетом того, что сейчас уже начало июня, а допуск осуществляется до старта соревнований, то перспектива участия российских клубов в еврокубках объективно стремится к нулю.

Но это не означает, что мы прекратим действовать в рамках этого судебного иска, потому что есть еще и компенсационные требования, – сказал Павел Пивоваров.