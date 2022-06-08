Гендиректор «Динамо»: «Мы – топ-клуб не только по управлению, финансированию, инфраструктуре, но и по спортивным и коммерческим результатам»

Генеральный директор подвел итоги сезона и рассказал о задачах клуба.

– Несмотря на отсутствие титулов, сезон можно назвать успешным?

– Самое главное, что показал этот сезон, – «Динамо» теперь является топ-клубом не только по управлению, финансированию, инфраструктуре, но и по спортивным и коммерческим результатам.

Мы в призах в Премьер-лиге. Мы играли в финале в главном матче сезона. У нас один из лучших клубных магазинов и лучшее матчевое шоу по внешним оценкам. Мы ставим рекорды посещаемости (на игре с «Сочи» в 30-м туре впервые в истории «ВТБ Арены» был аншлаг).

У клуба топ-академия, признанная лучшей в Москве в 2021 году. У нас растут доходы от коммерческой деятельности.

Увеличивается количество подписчиков и охватов в социальных сетях, качество контента – на топовом уровне, это подтверждает позитивная реакция болельщиков, СМИ и блогеров на многие наши посты и видеоролики, например, на подписание Смолова или промо перед финалом Кубка.

По всем ключевым метрикам, которые можно отследить, наша аудитория растет, и растет кратно. В этом сезоне она удвоилась.

– Федор Смолов после финала Кубка сказал фанатам: «В следующем году обязательно выиграем». После такого сезона у «Динамо» может быть только одна задача – чемпионство?

– Задачи обсудим на совете директоров, но надо понимать, что команду ждут определенные изменения: ушел главный тренер с ассистентами, могут быть обновления в составе. Вы видите, что сейчас ситуация в стране, в спорте, в нашем футболе находится в динамике.

Исходя из всего этого, цели будем определять непосредственно перед сезоном. Но, как уже было сказано, «Динамо» – топ-клуб, а топ-клуб обязан бороться за высокие места во всех турнирах.

– Но ведь следующий год – год столетия «Динамо»!

– Мы уже не раз говорили, что наши цели долгосрочные, они не ограничиваются посылом: «Мы должны обязательно выиграть в 2023-м, а дальше хоть трава не расти».

Главное – выйти на определенный уровень, который позволит клубу бороться за титулы каждый год.

– Главный внутренний фактор – бюджет. Он может стать меньше?

– Бюджет мы еще только обсуждаем, его цифры могут измениться в любую сторону. Предпосылок много – курс иностранной валюты, поддержка нашего главного спонсора и другие.

На данный момент серьезных изменений в бюджете не планируется. Финансирование по основным направлениям у нас подтверждено, при этом поступления от коммерческой деятельности мы планируем увеличить, – сказал Павел Пивоваров.