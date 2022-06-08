«Смотрел финал Кубка, на 95-й минуте понял, что ничего не понимаю в правилах». Бесчастных о пенальти в ворота «Спартака»

высказался о пенальти в ворота в финале Кубка России.

В финальном матче турнира «Спартак» обыграл – 2:1. В компенсированное время полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал 11-метровый.

«Смотрел финал Кубка, на 95-й минуте понял, что ничего не понимаю в правилах.

Какой там был пенальти? Один человек прыгнул, другой подставил голову. Мне кажется, никакого пенальти там не было», – сказал бывший нападающий «Спартака» на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.