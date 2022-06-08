ЦСКА еще не выбрал нового тренера. Решение о назначении Федотова не принято (Sport24)

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА еще не решил, кто будет руководить командой в следующем сезоне.

Московский клуб пока не определился с главным тренером команды на следующий сезон.

Информация о возможном назначении Владимира Федотова, которая появилась ранее, на данный момент не соответствует действительности, пишет Sport24.

Решение о назначении специалиста, сейчас работающего с «Сочи», не принято.

В ЦСКА уверены, что определенность с главным тренером команды настанет до начала летних тренировочных сборов.

Напомним, главным тренером ЦСКА остается Алексей Березуцкий.

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