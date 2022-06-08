ЦСКА еще не выбрал нового тренера. Решение о назначении Федотова не принято (Sport24)

ЦСКА еще не решил, кто будет руководить командой в следующем сезоне.
Московский клуб пока не определился с главным тренером команды на следующий сезон.
Информация о возможном назначении Владимира Федотова, которая появилась ранее, на данный момент не соответствует действительности, пишет Sport24.
Решение о назначении специалиста, сейчас работающего с «Сочи», не принято.
В ЦСКА уверены, что определенность с главным тренером команды настанет до начала летних тренировочных сборов.
Напомним, главным тренером ЦСКА остается Алексей Березуцкий.