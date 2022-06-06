Мостовой о Федотове: «Сочи» 2-й, но что с этого? Еврокубков нет. Он идет в ЦСКА, потому что это имя, возможности»

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Александр Мостовой высказался о возможном назначении Владимира Федотова тренером ЦСКА.

«Будем судить позже по результатам, насколько хорош Федотов для ЦСКА. Мы видим, что в ЦСКА за последнее время многое поменялось. Здесь тоже очень спорный момент. Судить будут попозже.

Если в отношении самого Федотова, то «Сочи» занимает второе место, но что с этого? Еврокубков нет. Он идет в ЦСКА, потому что это бренд, имя, возможности. У Федотова есть опыт. Но до «Сочи» он добивался чего-нибудь? Нет. Потому что уровень футболистов был намного ниже», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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