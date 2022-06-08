Джанаев о Федотове: «Надеюсь, останется и приведет «Сочи» уже не к медалям, а к кубкам»

Вратарь «Сочи» высказался о главном тренере .

В минувшем сезоне южане заняли 2-е место, и теперь Федотов близок к тому, чтобы возглавить .

«Безусловно, это все заслуга Федотова. Он пришел в команду в период кризиса и показал определенные вещи, которые надо сделать. Мы эти вещи приняли и начали выполнять его тренерские идеи.

Также Владимир Валентинович подбирал состав под свое видение. Приходя в команду, он сказал, что хочет сделать из нее семью. Так и получилось. И это сыграло свою роль в наших успехах.

Подобную команду-семью я в своей карьере встречал в «Ростове». Там и в «Сочи» похожие ситуации, когда команда пишет историю, занимая второе место без большого бюджета.

Надеюсь, Федотов останется в , продолжит свой путь и приведет команду уже не к медалям, а к кубкам», – сказал Джанаев.