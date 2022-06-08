Джанаев о Федотове: «Надеюсь, останется и приведет «Сочи» уже не к медалям, а к кубкам»

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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о главном тренере Владимире Федотове.

В минувшем сезоне РПЛ южане заняли 2-е место, и теперь Федотов близок к тому, чтобы возглавить ЦСКА.

«Безусловно, это все заслуга Федотова. Он пришел в команду в период кризиса и показал определенные вещи, которые надо сделать. Мы эти вещи приняли и начали выполнять его тренерские идеи.

Также Владимир Валентинович подбирал состав под свое видение. Приходя в команду, он сказал, что хочет сделать из нее семью. Так и получилось. И это сыграло свою роль в наших успехах.

Подобную команду-семью я в своей карьере встречал в «Ростове». Там и в «Сочи» похожие ситуации, когда команда пишет историю, занимая второе место без большого бюджета.

Надеюсь, Федотов останется в «Сочи», продолжит свой путь и приведет команду уже не к медалям, а к кубкам», – сказал Джанаев.

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