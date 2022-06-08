«Все финалы нужно проводить в «Лужниках». Как это делают в Англии – на «Уэмбли». Член исполкома РФС Ибрагимов о Суперкубке

Член исполкома РФС считает, что матч за Суперкубок России нужно провести в «Лужниках».

«Еще три года назад мы на одном из собраний исполкома договорились, что все финальные матчи нужно проводить только на одном стадионе – . Но, как я понимаю, в этот раз он недоступен.

Мое мнение: все финальные матчи нужно играть в «Лужниках», как это делают в Англии, например, когда проводят большие матчи на «Уэмбли». Если стадион занят, то перенесите матч на другую дату, в чем проблема? Ничего не произойдет. Это было бы справедливо.

Вы же представляете, что если «Спартак» проиграет «Зениту» на «Газпром Арене», то это сколько же потом будет разговоров и криков? Кому это нужно? Поэтому, думаю, оптимальным решением для всех было бы провести матч за Суперкубок в Москве, в «Лужниках», – сказал Лом-Али Ибрагимов.

В матче за встретятся и . Игра запланирована на 9 июля.