«Все финалы нужно проводить в «Лужниках». Как это делают в Англии – на «Уэмбли». Член исполкома РФС Ибрагимов о Суперкубке

Теги Спартак Зенит Лужники премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Лом-Али Ибрагимов стадионы Футбол

Член исполкома РФС считает, что матч за Суперкубок России нужно провести в «Лужниках». 

«Еще три года назад мы на одном из собраний исполкома договорились, что все финальные матчи нужно проводить только на одном стадионе – «Лужники». Но, как я понимаю, в этот раз он недоступен.

Мое мнение: все финальные матчи нужно играть в «Лужниках», как это делают в Англии, например, когда проводят большие матчи на «Уэмбли». Если стадион занят, то перенесите матч на другую дату, в чем проблема? Ничего не произойдет. Это было бы справедливо.

Вы же представляете, что если «Спартак» проиграет «Зениту» на «Газпром Арене», то это сколько же потом будет разговоров и криков? Кому это нужно? Поэтому, думаю, оптимальным решением для всех было бы провести матч за Суперкубок в Москве, в «Лужниках», – сказал Лом-Али Ибрагимов. 

В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные