Хачатурянц не предлагал Алаеву определить место проведения матча за Суперкубок жребием

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Василий Конов Александр Алаев Ашот Хачатурянц Футбол

РПЛ не предлагала определить место проведения матча за Суперкубок жребием. 

Ранее сообщалось, что президент лиги Ашот Хачатурянц написал письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева с данным предложением. 

Однако заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов опубликовал оригинал этого письма. В нем нет просьбы о проведении жеребьевки. Президент РПЛ только попросил рассмотреть вопрос об определении места проведения матча на ближайшем заседании бюро исполкома РФС. 

В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные