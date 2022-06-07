Хачатурянц не предлагал Алаеву определить место проведения матча за Суперкубок жребием

РПЛ не предлагала определить место проведения матча за Суперкубок жребием.
Ранее сообщалось, что президент лиги Ашот Хачатурянц написал письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева с данным предложением.
Однако заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов опубликовал оригинал этого письма. В нем нет просьбы о проведении жеребьевки. Президент РПЛ только попросил рассмотреть вопрос об определении места проведения матча на ближайшем заседании бюро исполкома РФС.
В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.
Фото: телеграм-канал Василия Конова