Орлов о Суперкубке в Петербурге: «Зачем дразнить гусей? Матч надо провести на нейтральном поле»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением, где должен пройти матч за Суперкубок России.

На этой неделе появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры между «Зенитом» и «Спартаком».

«Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?

Казань, Нижний Новгород – при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета «Рубина» из РПЛ апатия к футболу, они полный стадион не соберут.

И потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска – спартаковское и зенитовское.

И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум», – сказал комментатор.

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