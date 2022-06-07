Орлов о Суперкубке в Петербурге: «Зачем дразнить гусей? Матч надо провести на нейтральном поле»

Геннадий Орлов поделился мнением, где должен пройти матч за Суперкубок России.
На этой неделе появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры между «Зенитом» и «Спартаком».
«Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?
Казань, Нижний Новгород – при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета «Рубина» из РПЛ апатия к футболу, они полный стадион не соберут.
И потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска – спартаковское и зенитовское.
И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум», – сказал комментатор.