Орлов о Суперкубке в Петербурге: «Зачем дразнить гусей? Матч надо провести на нейтральном поле»

поделился мнением, где должен пройти матч за Суперкубок России.

На этой неделе появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры между и .

«Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?

Казань, Нижний Новгород – при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета из апатия к футболу, они полный стадион не соберут.

И потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска – спартаковское и зенитовское.

И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум», – сказал комментатор.