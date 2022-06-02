Лукаку – запасной вариант «Барсы» на случай срыва трансфера Левандовского. Он интересен «Баварии» и «Интеру»

может пригласить , если не купит Роберта Левандовского.

По данным Mundo Deportivo, поляк – приоритет каталонского клуба, но в «Барсе» не уверены, что смогут убедить «Баварию» продать его. Если трансфер Левандовского сорвется, «Барселона» обратится к кандидатуре форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец входит и в сферу интересов «Баварии».

«Барселоне» нравятся игровые качества Лукаку. О его трансфере мечтал еще Роналд Куман, но летом 2020 года организации сделки помешали финансовые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

В «Барсе» осознают, что не могут много платить за Лукаку, и рассматривают возможный трансфер как услугу для «Челси». Руководство сине-гранатовых хорошо знает, что Ромелу хочет сменить клуб. Однако основным вариантом для Лукаку остается , за который он выступал до перехода в «Челси». «Барсе» в этом случае может помочь то, что «нерадзурри» готовы взять форварда лишь в аренду.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ромелу Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барса» и «Бавария». О них мечтают все. Думал, что буду в одном из них после «Интера»