Ван Гал об интересе «МЮ» к Тимберу: «Не лучшая идея, если он не будет играть. Должен ли он делать такой шаг сейчас – вопрос»

Луи ван Гал не считает, что стоит переходить в «Ман Юнайтед» сейчас.

Тренеру сборной Нидерландов в ходе пресс-конференции задали вопрос об интересе к 20-летнему защитнику со стороны , а также спросили, готов ли Тимберу к такому шагу.

«Игрок с его качествами может играть в Премьер-лиге, но вопрос в том, должен ли он делать такой большой шаг сейчас. Если он не будет играть там, то это не лучшая идея. Ему нужно постоянно играть», – сказал ван Гал, работавший с «МЮ» с 2014 по 2016 год.

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