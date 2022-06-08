Ван Гал об интересе «МЮ» к Тимберу: «Не лучшая идея, если он не будет играть. Должен ли он делать такой шаг сейчас – вопрос»

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Луи ван Гал не считает, что Юрриену Тимберу стоит переходить в «Ман Юнайтед» сейчас.

Тренеру сборной Нидерландов в ходе пресс-конференции задали вопрос об интересе к 20-летнему защитнику «Аякса» со стороны «Манчестер Юнайтед», а также спросили, готов ли Тимберу к такому шагу.

«Игрок с его качествами может играть в Премьер-лиге, но вопрос в том, должен ли он делать такой большой шаг сейчас. Если он не будет играть там, то это не лучшая идея. Ему нужно постоянно играть», – сказал ван Гал, работавший с «МЮ» с 2014 по 2016 год.

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