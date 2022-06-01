Тимбер об интересе «МЮ»: «Аякс» тоже большой клуб. Мы играем в Лиге чемпионов, я могу расти здесь»

Защитник «Аякса» прокомментировал слухи об интересе .

«Итоговое решение я будут принимать, отталкиваясь от своих внутренних ощущений. Картина должна быть правильной.

Можно перейти в большой клуб. Но если ты не будешь играть там, то лучше остаться в «Аяксе». «Аякс» тоже большой клуб, мы играем в Лиге чемпионов, здесь я выступаю вместе с лучшими футболистами Нидерландов. Это не пустое место.

Безусловно, я могу расти дальше в . Уверен в этом на все сто процентов. У меня нет ощущения, что здешний этап для меня закончен. Но я могу прогрессировать и в других клубах.

Сейчас я сосредоточен на матчах сборной, потом у меня будет отпуск. Там будет время подумать об этом больше», – сказал Тимбер.