Тухель получит контроль над трансферами «Челси», как Пеп в «Ман Сити» и Клопп в «Ливерпуле». Новые владельцы считают тренера важнейшим активом клуба

Томас Тухель получит полный контроль над трансферами «Челси» при новых владельцах.

Как пишет The Telegraph, тренеру пообещали, что он сможет самостоятельно вести трансферную политику клуба – в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и , где Пеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на трансферы.

Новые владельцы считают Тухеля одним из главных активов нынешнего «Челси» и полагают, что лучший способ навязать борьбу и «Ливерпулю» за титул – это дать Томасу ту же власть, которой обладают Гвардиола и Клопп.

На недавней встрече Тодд Боэли дал Тухелю понять, что новые владельцы сделают все возможное, чтобы удовлетворить все запросы тренера. Это касается как новичков, так и продаж. Собственные трансферные идеи новые владельцы навязывать не будут.

Немец по-прежнему интенсивно сотрудничает с директором «Челси» Мариной Грановской и советником клуба Петром Чехом, но теперь мнение Тухеля при принятии решений будет основным. В обсуждениях участвует и Боэли.

Мнение Тухеля будет решающим в вопросе о будущем форварда Ромелу Лукаку, который хочет вернуться в «Интер». На нападающего, напомним, потратили 97,5 млн фунтов прошлым летом.

При этом контроль над трансферами, который получит Тухель, не означает, что в случае, если он снова захочет поработать с вингером , клуб отодвинет в сторону все опасения по поводу его травматичности и трудовой дисциплины.