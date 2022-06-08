Тухель получит контроль над трансферами «Челси», как Пеп в «Ман Сити» и Клопп в «Ливерпуле». Новые владельцы считают тренера важнейшим активом клуба

Теги Челси Петр Чех Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Пеп Гвардиола Томас Тухель Ромелу Лукаку Марина Грановская Усман Дембеле Тодд Боэли Футбол

Томас Тухель получит полный контроль над трансферами «Челси» при новых владельцах.

Как пишет The Telegraph, тренеру пообещали, что он сможет самостоятельно вести трансферную политику клуба – в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где Пеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на трансферы.

Новые владельцы считают Тухеля одним из главных активов нынешнего «Челси» и полагают, что лучший способ навязать борьбу «Ман Сити» и «Ливерпулю» за титул АПЛ – это дать Томасу ту же власть, которой обладают Гвардиола и Клопп.

На недавней встрече Тодд Боэли дал Тухелю понять, что новые владельцы сделают все возможное, чтобы удовлетворить все запросы тренера. Это касается как новичков, так и продаж. Собственные трансферные идеи новые владельцы навязывать не будут.

Немец по-прежнему интенсивно сотрудничает с директором «Челси» Мариной Грановской и советником клуба Петром Чехом, но теперь мнение Тухеля при принятии решений будет основным. В обсуждениях участвует и Боэли.

Мнение Тухеля будет решающим в вопросе о будущем форварда «Челси» Ромелу Лукаку, который хочет вернуться в «Интер». На нападающего, напомним, потратили 97,5 млн фунтов прошлым летом.

При этом контроль над трансферами, который получит Тухель, не означает, что в случае, если он снова захочет поработать с вингером Усманом Дембеле, клуб отодвинет в сторону все опасения по поводу его травматичности и трудовой дисциплины.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные