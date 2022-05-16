Тухель о сокращении отставания от «Сити» и «Ливерпуля» за лето: «Это может быть невозможным. Мы теряем Кристенсена и Рюдигера – ключевых игроков»

заявил, что Андреас Кристенсен покидает .

У тренера спросили, считает ли он возможным сокращение отставания от «Ливерпуля» и за летнее трансферное окно.

«Это может быть невозможным, должен сказать. Они улучшают состав каждое трансферное окно, а мы, кажется, теряем ключевых игроков.

Конечно, мы теряем Тони Рюдигера, мы теряем . Это сложно, ведь этот разрыв уже существует», – сказал тренер «Челси».

Кристенсен, как и Рюдигер, покинет «Челси» на правах свободного агента. Вероятно, датчанин, который отказался играть с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии, хотя не был травмирован, продолжит карьеру в «Барселоне».

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