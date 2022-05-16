Тухель о сокращении отставания от «Сити» и «Ливерпуля» за лето: «Это может быть невозможным. Мы теряем Кристенсена и Рюдигера – ключевых игроков»

Томас Тухель заявил, что Андреас Кристенсен покидает «Челси».
У тренера спросили, считает ли он возможным сокращение отставания от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» за летнее трансферное окно.
«Это может быть невозможным, должен сказать. Они улучшают состав каждое трансферное окно, а мы, кажется, теряем ключевых игроков.
Конечно, мы теряем Тони Рюдигера, мы теряем Андреаса Кристенсена. Это сложно, ведь этот разрыв уже существует», – сказал тренер «Челси».
Кристенсен, как и Рюдигер, покинет «Челси» на правах свободного агента. Вероятно, датчанин, который отказался играть с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии, хотя не был травмирован, продолжит карьеру в «Барселоне».
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков