Новый владелец «Челси» Боэли поддержит Тухеля, он готов серьезно вложиться в трансферы летом. Грановская и Бак могут остаться в клубе

получит поддержку от новых владельцев «Челси».

По данным The Telegraph, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, входящий в состав новой группы владельцев «Челси», проведет переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором «синих» . Они обсудят будущее менеджеров в клубе.

Ранее Боэли уже посетил игру «Челси» с «Вулверхэмптоном» (2:2) в , где сидел рядом с Баком, который, как ожидается, останется в клубе – по крайней мере, на время переходного периода. Грановская тоже может остаться.

Ожидается, что Грановская, Бак и Боэли вместе с другими членами консорциума посетят финал Кубка Англии, где «Челси» сыграет с «Ливерпулем».

Томас Тухель не планирует уходить из «Челси», однако он предпочел бы работать с Грановской и . Ожидается, что Боэли пообщается с тренером до того, как о покупке «Челси» объявят официально. Он выразит Тухелю поддержку и узнает, какие позиции в составе он хотел бы усилить. Боэли готов серьезно вложиться в летние трансферы.

Грановская вместе с Чехом и Тухелем уже ведут работу по летним трансферам, чтобы оказался в наилучшей позиции, когда клубу разрешат осуществлять сделки.

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