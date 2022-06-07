Андрей Чернышов: «Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется»

Андрей Чернышов заявил, что останется в .

Бывший главный тренер красно-белых отреагировал на слухи о том, что команду может возглавить .

«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.

Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» – вновь попытаться вывести этот клуб в , как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе.

Где проводить матч за ? Думаю, что в «Лужниках». Все-таки это главная арена страны, но вряд ли на это пойдет «Зенит». Не исключаю, что будет проведена жеребьевка. Впрочем, лучше бы место проведения такого поединка объявлялось до начала сезона, как это происходит в других турнирах», – сказал Чернышов.