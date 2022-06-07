Андрей Чернышов: «Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется»

Андрей Чернышов заявил, что Паоло Ваноли останется в «Спартаке».
Бывший главный тренер красно-белых отреагировал на слухи о том, что команду может возглавить Курбан Бердыев.
«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.
Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» – вновь попытаться вывести этот клуб в РПЛ, как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе.
Где проводить матч за Суперкубок? Думаю, что в «Лужниках». Все-таки это главная арена страны, но вряд ли на это пойдет «Зенит». Не исключаю, что будет проведена жеребьевка. Впрочем, лучше бы место проведения такого поединка объявлялось до начала сезона, как это происходит в других турнирах», – сказал Чернышов.