Широков о Карпине в «Спартаке»: «Если Федун с семьей уходят, Валера – оптимальный вариант. Свой, играет в футбол, который нравится болельщикам»

Роман Широков считает, что «Спартак» должен пригласить Валерия Карпина, если Леонид Федун уйдет.
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» и его супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления клубом.
– В тусовке говорят о варианте с Карпиным, если Ваноли уйдет.
– Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру – это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова.
– Но «Ростов», очевидно, потребует неустойку.
– За все хорошее надо платить, – сказал бывший полузащитник сборной России.