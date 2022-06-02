Широков о Карпине в «Спартаке»: «Если Федун с семьей уходят, Валера – оптимальный вариант. Свой, играет в футбол, который нравится болельщикам»

Теги Спартак Ростов Роман Широков Леонид Федун Валерий Карпин Паоло Ваноли Футбол

Роман Широков считает, что «Спартак» должен пригласить Валерия Карпина, если Леонид Федун уйдет.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» и его супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления клубом. 

– В тусовке говорят о варианте с Карпиным, если Ваноли уйдет.

– Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру – это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова.

– Но «Ростов», очевидно, потребует неустойку.

– За все хорошее надо платить, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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