Широков о Карпине в «Спартаке»: «Если Федун с семьей уходят, Валера – оптимальный вариант. Свой, играет в футбол, который нравится болельщикам»

считает, что «Спартак» должен пригласить , если уйдет.

Ранее сообщалось, что владелец и его супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления клубом.

– В тусовке говорят о варианте с Карпиным, если Ваноли уйдет.

– Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру – это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова.

– Но , очевидно, потребует неустойку.

– За все хорошее надо платить, – сказал бывший полузащитник сборной России.