Федун о «Спартаке»: «У меня полный шлем: чемпионство, Суперкубок и Кубок России. Моя гордость – что все эти титулы достигнуты в фэйр-плей»

Владалец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе клуба в БЕТСИТИ Кубке России.
«Хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом. 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем: есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, Кубок, который нам долго не давался. Так что время прошло не зря.
Время прошло еще не зря, потому что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором «на войне как на войне», и есть футбол и спорт, в котором есть, должен быть фэйр-плей. Моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты в чистом фэйр-плей.
Спасибо всем вам, что вы присутствуете вместе с нами. Поздравляю вас со столетием нашей команды, потому что «Спартак» родился в тяжелое время – в 1922 год. Если кто-то историю помнит, то это был голод, закончилась Гражданская война. Это было тяжелое время, тем не менее люди получали удовольствие, играли в футбол.
Я уверен, что футбол поможет нам выжить, и тот матч, который мы видели неделю назад, это подтверждает», – сказал Федун.
Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры