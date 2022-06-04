Федун о «Спартаке»: «У меня полный шлем: чемпионство, Суперкубок и Кубок России. Моя гордость – что все эти титулы достигнуты в фэйр-плей»

Владалец «Спартака» высказался о победе клуба в БЕТСИТИ Кубке России.

«Хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом. 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем: есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, , который нам долго не давался. Так что время прошло не зря.

Время прошло еще не зря, потому что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором «на войне как на войне», и есть футбол и спорт, в котором есть, должен быть фэйр-плей. Моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты в чистом фэйр-плей.

Спасибо всем вам, что вы присутствуете вместе с нами. Поздравляю вас со столетием нашей команды, потому что «Спартак» родился в тяжелое время – в 1922 год. Если кто-то историю помнит, то это был голод, закончилась Гражданская война. Это было тяжелое время, тем не менее люди получали удовольствие, играли в футбол.

Я уверен, что футбол поможет нам выжить, и тот матч, который мы видели неделю назад, это подтверждает», – сказал Федун.

Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры