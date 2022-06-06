Федун о словах про Ваноли и Каттани: «Давление оказывала международная обстановка в целом, но от посольства Италии как раз была поддержка»

Леонид Федун объяснил свои слова о давлении на штаб «Спартака».
Ранее владелец «Спартака» сказал, что посольство Италии оказывало давление на Паоло Ваноли и Луку Каттани.
– Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?
– Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.
И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу, – сказал Федун.