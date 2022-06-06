Федун о словах про Ваноли и Каттани: «Давление оказывала международная обстановка в целом, но от посольства Италии как раз была поддержка»

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Леонид Федун объяснил свои слова о давлении на штаб «Спартака». 

Ранее владелец «Спартака» сказал, что посольство Италии оказывало давление на Паоло Ваноли и Луку Каттани

– Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?

– Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.

И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу, – сказал Федун.

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