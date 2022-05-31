Шишкин о Ваноли и «Спартаке»: «Не того формата это специалист. Другой человек должен быть у руля, не иностранец. Нужно больше спартаковского духа»

считает, что не подходит «Спартаку» как тренер.

– Были новости об уходе Ваноли... Он, конечно, молодец, выиграл трофей, но я бы не разочаровался, если бы он ушел. Все же не того формата это специалист, чтобы тренировать «Спартак». Может быть, рановато судить о его работе более глобально, но мое мнение – другой человек должен быть у руля «Спартака». И не иностранец.

Нужно больше спартаковского духа, да и не надо исключать возможности, что легионеры уедут. Недавно читал интервью Титова, который отметил верно: почему бы не дать опять шанс легендам команды, тому же Тихонову или другим людям, которые много лет отдали «Спартаку».

И я с ним полностью согласен, особенно в такое непростое время. Но решать не нам, а руководству и всем тем, кто причастен к футболу и деньгам.

– А как оцените возможность ухода из клуба самого , которую много обсуждают в последнее время?

– Я думаю, что нет, он не уйдет. Мне кажется, все уже более-менее устаканилось. Единственное, он каким-то образом может уйти, если это будет, скажет так, не по спортивному принципу – тут много факторов, больше политических и мировых, и я думаю, это коснется не только Федуна. Но если коснется, то Федуна, наверное, одного из последних в очереди, – считает бывший защитник .