«Реал» устно договорился с «Монако» по Тчуамени. Сумма сделки – более 100 млн евро

устно договорился с о трансфере .

По данным The Athletic, мадридский клуб достиг устной договоренности с монегасками о трансфере 22-летнего опорника. Сумма сделки составит более 100 млн евро.

Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально.

Ради перехода в «Реал» француз отказал «ПСЖ», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.