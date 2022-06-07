«Реал» устно договорился с «Монако» по Тчуамени. Сумма сделки – более 100 млн евро

«Реал» устно договорился с «Монако» о трансфере Орельена Тчуамени.
По данным The Athletic, мадридский клуб достиг устной договоренности с монегасками о трансфере 22-летнего опорника. Сумма сделки составит более 100 млн евро.
Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально.
Ради перехода в «Реал» француз отказал «ПСЖ», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.