«Реал» не повышал предложение по Тчуамени и дает 60+10 млн евро. «ПСЖ» готов заплатить гораздо больше, у «Мадрида» есть альтернативы (Marca)

не повышал предложение по , несмотря на интерес .

По данным Marca, мадридский клуб по-прежнему предлагает 60+10 млн евро за опорника «Монако». Это последнее предложение, направленное «Реалом».

Предложение «ПСЖ» гораздо выше. Чтобы удовлетворить желание игрока, который хочет перейти в «Реал», «Монако» придется отказаться примерно от 20 млн евро – на столько предложение парижан выше.

В руководстве «Реала» считают, что в очередной раз стали участниками неравной борьбы, так как контроля за действиями так называемых «клубов-государств» не существует.

По мнению боссов клуба, «ПСЖ» делает предложения, которые не соответствую рыночной стоимости игрока. Кроме того, они считают, что парижане превышают допустимый лимит трат.

«Реал» уже долгое время работает над трансфером Тчуамени, но «ПСЖ» ворвался в переговоры с предложением, которое характеризуется как «ошеломляющее». Это создало сложности при переговорах.

«Реал» не собирается сдаваться – спортивный менеджмент клуба уже подготовил список из нескольких игроков, которые могут стать альтернативой Тчуамени. «Мадрид» не будет подписывать француза любой ценой. Сейчас решение – в руках руководства «Монако».

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистика доступна здесь.

Тчуамени почти в «Реале». Что мы об этом знаем