Тчуамени хочет перейти в «Реал» и надеется на скорейшее оформление трансфера. Перес лично занимается сделкой

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«Реал» близок к договоренности с «Монако» о трансфере Орельена Тчуамени.

Стороны продолжают переговоры, но в «Мадриде» сохраняют оптимизм. По информации RMC Sport, сделка близка к завершению.

Сам 22-летний игрок хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее.

Переходом Тчуамени занимается лично президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» предлагают 80 млн евро за опорника, с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 млн.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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