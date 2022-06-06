Тчуамени хочет перейти в «Реал» и надеется на скорейшее оформление трансфера. Перес лично занимается сделкой

«Реал» близок к договоренности с «Монако» о трансфере Орельена Тчуамени.
Стороны продолжают переговоры, но в «Мадриде» сохраняют оптимизм. По информации RMC Sport, сделка близка к завершению.
Сам 22-летний игрок хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее.
Переходом Тчуамени занимается лично президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» предлагают 80 млн евро за опорника, с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 млн.
В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.