Тчуамени хочет перейти в «Реал» и надеется на скорейшее оформление трансфера. Перес лично занимается сделкой

«Реал» близок к договоренности с «Монако» о трансфере .

Стороны продолжают переговоры, но в сохраняют оптимизм. По информации RMC Sport, сделка близка к завершению.

Сам 22-летний игрок хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее.

Переходом Тчуамени занимается лично президент «Реала» . «Сливочные» предлагают 80 млн евро за опорника, с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 млн.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.