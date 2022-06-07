«Реал» ожидает, что оформит трансфер Тчуамени сегодня-завтра. Желание игрока перейти стало ключевым для сделки

«Реал» уверен, что сможет подписать опорника .

Как пишет журналист ESPN Родриго Фаэз, мадридский клуб с оптимизмом смотрит на сложившуюся ситуации и ожидает, что сможет закрыть сделку с «Монако» сегодня-завтра.

Ключевым для осуществления сделки стало желание самого Тчуамени перейти в «Реал».

Отмечается, что оформление трансфера замедлилось из-за разногласий по уплате налогов.

Появлялись разные сведения о сумме трансфера Тчуамени в «Реал». Испанская газета Marca писала, что предлагает 80 млн евро с учетом бонусов, а французское издание RMC Sport сообщало, что «Реал» дает за опорника 80+20 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.