«Бавария» может отозвать предложение для Гнабри по контракту или установить дедлайн для ответа

не может договориться о новом контракте с вингером .

В мюнхенском клубе обсуждают вариант, при котором предложение о новом контракте будет отозвано. Возможен и вариант, при котором «Бавария» установит для Гнабри дедлайн для ответа, сообщает Bild.

Ранее стало известно, что немец отказался от контракта с «Баварией» на 19 млн евро в год. Мюнхенцы не собираются увеличивать предложение.

Срок действующего соглашения Сержа с «Баварией» истекает летом 2023 года.

Хавбек выступает за клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.